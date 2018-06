Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober unter die Drei-Millionen-Marke gerutscht. Das hatte Arbeitsministerin Ursula von der Leyen überraschend schon gestern bekanntgegeben. Nun will die Bundesagentur für Arbeit die Einzelheiten nennen. Bundesagentur-Chef Frank-Jürgen Weise gibt am Vormittag in Nürnberg dazu eine Pressekonferenz. Laut von der Leyen sank die Zahl der Menschen ohne Job im Oktober auf 2,945 Millionen. Das ist der niedrigste Oktoberwert seit 1992.

