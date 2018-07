Washington (dpa) - Undercover-Agenten haben in Washington einen Terrorverdächtigen in die Falle gelockt: Das FBI nahm einen Amerikaner pakistanischer Herkunft fest. Der 34-Jährige soll eine Serie von Terroranschlägen auf die Washingtoner U-Bahn geplant haben. Das teilte das Justizministerium mit. Die Fahnder seien dem Mann so frühzeitig auf die Schliche gekommen, dass die Öffentlichkeit zu keiner Zeit in Gefahr gewesen sei, hieß es.

