Kourou (dpa) - Eine europäische Ariane-5-Rakete hat erfolgreich zwei Kommunikationssatelliten ins All gebracht. Die Trägerrakete hob am Donnerstagabend (Ortszeit) ohne Probleme vom europäischen Raumfahrtzentrum Kourou im südamerikanischen Französisch-Guyana ab.

Rund eine halbe Stunde später wurden die Satelliten W3B und BSAT-3b in Umlaufbahnen ausgesetzt. Der W3B soll für Eutelsat unter anderem Fernsehprogramme und Datenverbindungen in Europa, dem Nahen Osten, Zentralasien, Afrika und dem Indischen Ozean liefern. Mit dem BSAT-3b sollen TV-Programme in Japan übertragen werden. Es war der 53 Flug einer Ariane-5-Rakete und die 39. erfolgreiche Mission in Folge.

Missions-Infos von Arianespace