Mannheim (dpa) - Der Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger Berger ging 1975 aus der Fusion von drei Baugesellschaften hervor. Deren historische Wurzeln reichen teils bis ins Jahr 1880 zurück.

Das in Mannheim ansässige börsennotierte Unternehmen ist das zweitgrößte deutsche Bauunternehmen nach der Hochtief AG (Essen). Bilfinger Berger hat das schwankungsanfällige Geschäftsfeld aber bereits reduziert und sich verstärkt auf Dienstleistungen konzentriert.

Weltweit arbeiten rund 61 000 Menschen in rund 50 Ländern für Bilfinger Berger, davon 24 000 in Deutschland. Im vergangenen Geschäftsjahr setzte der Konzern rund 10,4 Milliarden Euro um. Etwa die Hälfte davon wurde mit Dienstleistungen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und Industrieservice erwirtschaftet. Dort reicht das Leistungsspektrum von der Beratung über die Entwicklung und Planung, aber auch Finanzierung oder Wartung eines Projekts. Der Gewinn des Konzerns ging deutlich von 200 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro zurück.

Auch bei einigen hessischen Großbauten spielt Bilfinger Berger eine maßgebliche Rolle: So betreibt der Konzern die Commerzbank-Arena in Frankfurt und baut an der neuen Landebahn des Flughafens mit. In Kritik geraten ist das Unternehmen wegen möglichen Pfuschs beim Bau der Kölner U-Bahn, durch den das Stadtarchiv einstürzte.

Bilfinger Berger blickt trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Branchenumfelds optimistisch in die Zukunft. Nach Angaben vom August will das Unternehmen 2010 seine bisherigen Bestmarken aus dem Jahr 2008 übertreffen. Beim Gewinn vor Steuern und Zinsen peilt Bilfinger mindestens 300 Millionen Euro an, nach 173 Millionen im vergangenen Jahr. Der Gewinn - inklusive der australischen Tochter Valemus, die Bilfinger an die Börse bringen will - soll sich von 140 auf mindestens 250 Millionen Euro verbessern. Die Leistung aus fortzuführenden Aktivitäten soll von 7,7 auf rund 8 Milliarden Euro steigen.