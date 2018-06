Inhalt Seite 1 — Prozess: SAP will Oracle Wind aus den Segeln nehmen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oakland/Walldorf (dpa) - Unmittelbar vor Beginn des Industriespionageprozesses gegen SAP ändert Europas größter Softwarehersteller seine Verteidigungsstrategie.

Die Walldorfer nehmen nun unwidersprochen den Vorwurf des Klägers Oracle hin, das Konzernmanagement habe von unlauteren Datenabrufen einer US- Tochterfirma gewusst. Die Verantwortung hatte SAP als Mutterfirma ohnehin längst übernommen.

SAP will mit dem Schritt etwa die Frage, wie lange der Konzern von dem Vorgehen seiner Tochter TomorrowNow wusste, gänzlich aus dem Prozess ausklammern und ihn beschleunigen. Nach dem Willen der Deutschen soll nur noch die Höhe des entstandenen Schadens geklärt werden. Hier liegen die Vorstellungen der Seiten aber weit auseinander.

«Der Punkt ist, dass Oracle schlicht und einfach vorhat, das wochenlange Verfahren zu nutzen, um seine Wettbewerber zu schikanieren», begründete SAP-Anwalt Tharan Lanier in einem Schreiben an die zuständige Richterin Phyllis Hamilton den Sinneswandel. Sie gab dem Schritt in einer am Freitag bekanntgegebenen Entscheidung ihren Segen, lehnte es aber ab, den Anwälten beider Seiten einen Maulkorb zu verpassen.

SAP wolle Oracle weniger Gelegenheit für Angriffe gegen «Personen und Unternehmen bieten, die nicht einmal Beteiligte dieser Auseinandersetzung sind», erklärte Anwalt Lanier. Oracle hatte kürzlich überraschend angekündigt, auch den ehemaligen SAP-Chef und neuen HP-Lenker Leo Apotheker in den Zeugenstand rufen zu wollen.

Seit Monaten überzieht der für seine aufbrausende Art bekannte Oracle-Chef Larry Ellison sowohl SAP als auch den Computerkonzern HP mit bissigen Kommentaren. «In diesem Verfahren geht es um Urheberrechtsverletzungen», schrieb Lanier. Oracle wolle stattdessen einen «Medienzirkus» daraus machen, damit Ellison seine «Obsession» gegenüber dem Konkurrenten Hewlett-Packard (HP) ausleben könne.

Eine Oracle-Sprecherin verbuchte den SAP-Schritt indes als Sieg für sich. Dreieinhalb Jahre habe das SAP-Management eine Mitwisserschaft geleugnet. «Heute hat SAP schließlich zugegeben, dass sie schon die ganze Zeit von dem Diebstahl wussten.»