Berlin (dpa) - Die Grünen können sich als einzige Partei über viele neue Mitglieder freuen. Die Partei hat nun die Marke von 51 000 übersprungen. Das sagte Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Im Schnitt kommen demnach täglich knapp 20 Mitglieder auf Bundesebene dazu, in Ländern und Kommunen dürften es noch einmal so viele sein. Allein in den vergangenen fünfeinhalb Wochen haben die Grünen laut Lemke 1000 neue Mitglieder hinzugewonnen. Austritte gebe es im Moment nur wenige.

