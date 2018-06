Washington (dpa) - In einem Flugzeug des internationalen Paketservice UPS ist nach Angaben des Senders CNN eine Bombe entdeckt worden. Demnach befand sich die Maschine auf dem Weg vom Jemen nach Chicago in den USA. Sie wurde bei einem Zwischenstopp in London durchsucht.

