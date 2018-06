Inhalt Seite 1 — Analyse: Obama als Krisenmanager im Terrorkampf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat dazu gelernt, diesmal ließ er nichts anbrennen - erst recht nicht so kurz vor den Wahlen am Dienstag. Nur wenige Stunden, nachdem die ersten Berichte über verdächtige Päckchen in Dubai und Großbritannien im Fernsehen auftauchten, trat er persönlich vor die Kameras.

Der Präsident selbst war es, der nach widersprüchlichen und verwirrenden Meldungen Klarheit schuf, die Nachricht übermittelte: Es waren keine Attrappen, es waren Bomben.

Und ruhig, staatsmännisch versicherte Obama der Bevölkerung, dass sein Sicherheitsteam alle nötigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ergriffen habe: «Das amerikanische Volk kann darauf vertrauen, dass wir in unserer Entschlossenheit nicht wanken werden, die Al-Kaida und ihre Verbündeten zu besiegen und gewalttätigen Extremismus in allen seinen Formen auszurotten.» Da kamen sogar die Republikaner nicht umhin, ihm Lob zu spenden.

Das war ganz anders vor gut zehn Monaten, als es Weihnachten beinahe über Detroit zu einem Flugzeuganschlag gekommen wäre. Obama urlaubte damals auf Hawaii, wartete drei Tage nach der missglückten Aktion des «Unterhosenbombers», bis er sich mit einer persönlichen Erklärung an die Öffentlichkeit wandte.

Das entsprach seiner bisherigen Linie, unnötige Alarm-Töne in der Terrorismusdebatte zu vermeiden, wie sie die Demokraten selbst manchmal dem Republikaner George W. Bush angelastet hatten. Aber in diesem Fall kam es schlecht an, Obama sah aus wie einer, der die drohende Terrorismus-Gefahr leichter nimmt als er sollte.

Das können ihm seine Kritiker diesmal tatsächlich nicht vorwerfen. Sprecher Robert Gibbs rechnete demonstrativ vor, was geschah und wann, seit Obama am Donnerstagabend 22.35 Uhr Washingtoner Zeit von seinem Sicherheitsberater John O. Brennan erstmals über die verdächtigen Päckchen informiert wurde.

Und welch eine Erleichterung: Diesmal, anders als so oft zuvor, konnte den US-Geheimdiensten kein Versagen vorgeworfen werden, und die internationale Zusammenarbeit klappte. Entsprechend klopfte sich die US-Regierung - bei allem Dank für die Unterstützung aus Saudi- Arabien und Großbritannien - auch selbst reichlich auf die Schulter.