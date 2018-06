Inhalt Seite 1 — FCB rollt an - Liebeserklärung und Abschiedsworte Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Die Bayern kommen langsam ins Rollen - und ausgerechnet die lange Zeit verschmähten Bankdrücker werden zu Glücksbringern. Beim 4:2 (1:0)-Torfestival gegen den SC Freiburg sendete besonders der schon abgeschriebene Martin Demichelis ein bemerkenswertes Lebenszeichen.

Der stolze Argentinier streichelte beim Jubel nach seinem Tor-Comeback das Vereinswappen («ich liebe Bayern»), verkündete aber im gleichen Atemzug Abschiedsgedanken. «Es war mein erstes Spiel von Anfang an in dieser Saison, vielleicht auch mein letztes», sagte Demichelis. Reservist auf Dauer - nicht mit ihm: «Wenn meine Situation so weitergeht, ist es besser für den FC Bayern und für mich, eine Lösung zu finden», sagte er. «Ich kann im achten Jahr hier nicht auf eine Verletzung oder eine schlechte Leistung eines Kollegen warten, um zu spielen.» Dann wolle er «lieber weg», sagte er - trotz eines gültigen Vertrags bis 2012.

«Heute hat er wieder gezeigt, dass er ein ausgezeichneter Innenverteidiger ist. Er hat ein Tor gemacht und seine Arbeit», lobte auch Trainer Louis van Gaal den Argentinier, den er vor Saisonbeginn zum Reservisten degradiert hatte. Am Freitagabend betonte der Coach: «Ich war der einzige, der gesagt hat, dass er auch bleiben kann.»

Van Gaal braucht die Lückenbüßer, solange die Stars wie Robben und Ribéry verletzt auf der Tribüne hocken. Das arg gebeutelte B-Team brilliert zwar nicht, aber es feiert Siege in Champions League, DFB- Pokal und jetzt auch in der Bundesliga. «Was diese Spieler leisten - mit drei Spielen jede Woche - ist unglaublich», erklärte van Gaal nach dem Vorstoß in die obere Tabellenhälfte.

Großspurige Kampfansagen verkniffen sich die Bayern. «Es war ein Anfang», meinte van Gaal, mehr nicht: «Wir können besser spielen und wir müssen besser spielen.» Auch die Gegentore durch Stefan Reisinger (64.) und Edson Braafheid (87./Eigentor) wurmten ihn, aber wegen der abgestellten eigenen Torarmut war er doch «ein froher Trainer».

Die lange Frustrierten spielten auch beim Toreschießen eine Hauptrolle. Demichelis, der für den beim Aufwärmen passenden Holger Badstuber (Schambeinentzündung) in die Startelf rückte, traf per Kopf zum 1:0 (39.). Anatoli Timoschtschuk erzielte sein erstes Ligator überhaupt (72.), nachdem zuvor der ebenfalls lange verschmähte Mario Gomez sein viertes Saisontor erzielt hatte (64.). Alle drei Treffer bereitete der Kroate Danijel Pranjic vor, ein weiterer Mann aus der stillen Reserve. «Ich bin froh für diese Spieler, aber sie müssen das jede Woche leisten», sagte van Gaal: «Wir bezahlen auch viel Geld.»

Das Millionengehalt allein mache aber nicht glücklich, betonte Demichelis. «Ich bin nicht hier wegen Geld», erklärte er, «ich habe immer noch die Perspektive, alle drei Tage zu spielen.» Auch bei van Gaal? «Ich konnte gegen Louis nichts sagen», sagte Demichelis: «Gott sei Dank habe ich die Geduld gehabt und konnte heute auf dem Platz sprechen. Ich habe gezeigt, dass ich lebe.»