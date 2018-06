Washington (dpa) - Nach den vereitelten Luftpost-Anschlägen auf jüdische Einrichtungen in den USA hat Präsident Barack Obama die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Zusätzlicher Schutz bleibe so lange wie nötig in Kraft, sagte Obama in Washington. Zuvor waren zwei aus dem Jemen stammende Luftpostsendungen mit explosivem Inhalt in England und Dubai abgefangen worden. Was man darin gefunden habe, «sollte Schaden anrichten», sagte der Sicherheitsberater des US- Präsidenten, John Brennan. Die Pakete waren an jüdische Einrichtungen in Chicago adressiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.