München (dpa) - Nachfolgedebatte und schlechte Umfragewerte: Zum Abschluss des CSU-Parteitags in München steht heute die Rede von CSU-Chef Horst Seehofer im Mittelpunkt. Der Parteichef zeigte sich gestern kämpferisch und optimistisch. Ein Scheitern der Frauenquote konnte er mit einem leidenschaftlichen Appell an die Delegierten abwenden. Vor allem jüngere Parteimitglieder hatten sich vehement gegen die Quote gewandt. Seehofer und Verteidigungsminister Karl- Theodor zu Guttenberg versuchten, die Kritiker umzustimmen. Auch Kanzlerin Angela Merkel warb bei ihrem Besuch überraschend dafür.

