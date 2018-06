Osnabrück (dpa) - Kurz vor Einführung des neuen Personalausweises hält die Kritik an dessen Sicherheit an. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Klaus Jansen, warf der Regierung in der «Neuen Osnabrücker Zeitung» vor, aus Kostengründen auf veraltete Technik zu setzten. Auch nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei wird Kriminellen das Ausspähen von Daten viel zu einfach gemacht. Der elektronische Personalausweis löst am kommenden Montag das bisherige Ausweisdokument ab.

