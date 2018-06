Potsdam (dpa) - Trotz der Sprengstofffunde in Luftfracht Richtung USA sehen die Sicherheitsbehörden in Deutschland derzeit keinen Anlass zu schärferen Kontrollen. Das Sicherheitsniveau in Deutschland sei ohnehin sehr hoch, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam der dpa. Deutsche Behörden stünden in engem Kontakt mit den Sicherheitsdiensten anderer Länder. Zuvor waren zwei aus dem Jemen stammende Luftpostsendungen mit explosivem Inhalt in Dubai und Großbritannien abgefangen worden. Sie waren an jüdische Einrichtungen in den USA adressiert.

