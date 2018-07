London (dpa) - Das in Großbritannien entdeckte Luftfrachtpaket aus dem Jemen war explosionsfähig. Das teilte das Innenministerium in London mit. Den Untersuchungsergebnissen zufolge könne man davon ausgehen, dass die mutmaßlichen Attentäter nicht gewusst haben, wo genau der Sprengsatz hochgehen würde. Das Ziel hätte also das Flugzeug sein können oder die Zieladresse, eine jüdische Einrichtung in den USA. Das Päckchen enthielt eine präparierten Druckerpatrone. Auch in Dubai war eine verdächtige Sendung sichergestellt worden.

