Berlin (dpa)- In Deutschland werden die Kontrollen von Paketen aus dem Jemen verschärft. Nach einer Bitte der amerikanischen Luftsicherheitsbehörde bat das Verkehrsministerium am Abend die DHL, Fracht aus dem Jemen auf ihrem Drehkreuz in Leipzig zu kontrollieren. Die DHL kam dieser Bitte sofort nach, teilte das Verkehrsministerium mit. Zwei vereitelte Bombenanschläge mit Luftpostpaketen auf Ziele in den USA haben die Terrorfahnder in Alarmstimmung versetzt. Im Jemen wurde am Abend eine Frau festgenommen, die von den US-Behörden als Aufgeberin der Pakete ermittelt worden war.

