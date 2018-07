Bremen (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff verleiht heute in Bremen den mit 500 000 Euro dotierten Deutschen Umweltpreis. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr unter anderem an den Mitgeschäftsführer des Öko-Instituts Freiburg, Rainer Grießhammer.

Außerdem werden zwei Laserpioniere aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet: die Gründer der Firma Clean-Lasersysteme, Winfried Barkhausen und Edwin Büchter. Einen Ehrenpreis für sein internationales Umweltschutz-Engagement erhält der frühere sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt