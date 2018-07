Inhalt Seite 1 — De Maizière sieht Sicherheitslücken bei Terrorabwehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/London/Sanaa (dpa) - Die vereitelten Paketbombenanschläge haben Sicherheitslücken in der weltweiten Terrorabwehr offenbart. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) räumte am Sonntag ein, dass Luftfracht «relativ wenig» kontrolliert wird. Die Terroristen hätten diese Lücke erkannt.

Er bestätigte, dass eines der für die USA bestimmten Sprengstoffpakete über den Flughafen Köln/Bonn nach Großbritannien ging. US-Ermittler vermuten den mutmaßlichen Al-Kaida- Terroristen Ibrahim Hassan al-Asiri hinter den Attentatsplänen. In Jemen nahmen die Behörden eine Studentin fest, die eines der Päckchen losgeschickt haben soll.

In der Bundesrepublik, Großbritannien, den USA und Frankreich wurde als Konsequenz aus den Bombenfunden vom Freitag der gesamte Luftfrachtverkehr aus dem Jemen gestoppt. «Wir lassen keinerlei Luftpostpakte und Fracht aus dem Jemen mehr nach Deutschland», sagte Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) am Sonntag. Das Luftfahrtbundesamt forderte Fluggesellschaften und Transportunternehmen auf, auch Frachtstücke, die jetzt noch eintreffen oder bereits in Deutschland lagern, lückenlos zu kontrollieren. De Maizière sagte eine Nahost-Reise kurzfristig ab.

Bei der Fahndung nach den Hintermännern haben die US-Behörden ihr Augenmerk inzwischen auf den Saudi Ibrahim Hassan al-Asiri gerichtet, der als eine der führenden Figuren der Terrororganisation Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel gilt. In den an jüdische Einrichtungen in Chicago adressierten Paketbomben war nach Medienberichten der Sprengstoff PETN enthalten, den auch der sogenannte Unterhosenbomber Omar Farouk Abdulmutallab dabei hatte, als er Weihnachten 2009 ein Passagierflugzeug über Detroit in die Luft jagen wollte.

Die jemenitischen Behörden ließen am Sonntag eine 22-jährige Studentin frei, die am Vortag im Rahmen der Ermittlungen als Tatverdächtige festgenommen worden war. Die Verhöre und Befragungen hätten ergeben, dass die 22-jährige Studentin Hanan Mohammad al- Samawi «die falsche Person» gewesen sei, sagte ein Angehöriger des Sicherheitsdienstes im vertraulichen Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. «Sie wurde ihrem Vater übergeben», hieß es.

Nach Angaben der jemenitischen Regierung hatte eine bei einer der Bomben gefundene SIM-Karte für Mobiltelefone die US-Ermittler auf die Spur der jungen Frau geführt. Dagegen hatte ihr Anwalt die Ansicht vertreten, dass die junge Frau Opfer eines Identitätsdiebstahls war. Laut BBC hatte sie ihre Telefonnummer bei einem Frachtunternehmen hinterlegt. Dies mache keinen Sinn, wenn jemand einen Bombenanschlag plane, zitierte die britische «Sunday Times» den Anwalt. Die Polizei im Jemen hatte am Sonntag auch eine Reihe von Bekannten der Studentin festgenommen und überprüft.

Nach US-Medienberichten wurden die Pakete aus dem Jemen nur durch einen Hinweis des saudi-arabischen Geheimdienstes entdeckt und nicht bei regulären Sicherheitschecks. Eine der beiden Bomben wurde in Dubai gefunden, der zweite Sprengsatz auf dem East-Midlands-Flughafen nahe Nottingham (England). Der entscheidende Hinweis kam laut de Maizière vom Bundeskriminalamt.