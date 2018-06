London (dpa) - Mit späten und zum Teil kontroversen Siegen haben Englands Fußball-Meister FC Chelsea und die Verfolger FC Arsenal und Manchester United in der Premier League Kurs gehalten.

Jerome Boateng verlor mit Manchester City dagegen 1:2 beim Tabellenvorletzten Wolverhampton Wanderers und ließ die Distanz zu Spitzenreiter Chelsea, der 2:1 bei den Blackburn Rovers gewann, auf acht Zähler anwachsen. Zweiter ist weiter der FC Arsenal, der West Ham United mit 1:0 bezwang. Ebenfalls fünf Punkte zurück liegt nach zehn Spieltagen Manchester United nach dem 2:0 gegen Tottenham Hotspur.

Auch der FC Liverpool ließ sich bei den Bolton Wanderers Zeit mit dem dritten Saisonsieg. Maxi Rodriguez traf in der 86. Minute zum 1:0-Endstand. Die «Reds» verließen damit die Abstiegszone und rückten nach katastrophalem Saisonstart auf Rang 12 vor. Im Nord-Derby schlug Newcastle United den FC Sunderland deutlich mit 5:1. «Magpies»-Kapitän Kevin Nolan gelang dabei ein Dreierpack.

Verlierer unter den Top Vier war ManCity, dessen Trainer Roberto Mancini sich nach der Pleite in Wolverhampton echauffierte: «Wir hatten vier oder fünf Chancen in den ersten 20 Minuten und haben dann aufgehört zu spielen.» Das Team des deutschen Nationalspielers Boateng war durch Emmanuel Adebayor (23. Minute/Foulelfmeter) in Führung gegangen, ließ sich von Nenad Milijas (30.) und David Edwards (57.) aber das Heft aus der Hand nehmen. «Wir müssen uns neu aufstellen», sagte Mancini und redete seinen schlappen Stars ins Gewissen: «Wer um den Titel mitspielen will, muss in jedem Spiel 150 Prozent geben, nicht 15.»

Aufatmen konnte Chelsea, das Abstiegskandidat Blackburn niederrang. Nach der Rovers-Führung durch Benjani Mwaruwari (21.) gelang «Blues»-Stürmer Nicolas Anelka mit einem feinen Konter der Ausgleich (39.), ein Kopfball von Branislav Ivanovic sicherte sechs Minuten vor Schluss den Sieg. «Wir wussten, dass es hier schwierig wird», erklärte Chelsea-Trainer Carlo Ancelotti, der sich über den sechsten Erfolg in Serie freuen konnte.

Arsenal ließ sich ebenfalls bis kurz vor Schluss Zeit, ehe Alex Song (88.) der Siegtreffer zum 1:0 über den Nachbarn West Ham United gelang. Die «Hammers», die weiter auf den Langzeitverletzten Thomas Hitzlsperger verzichten müssen, bleiben damit Tabellen-Schlusslicht.

Hoch her ging es nach Manchester Uniteds 2:0 über Werder Bremens Champions-League-Konkurrenten Tottenham Hotspur. Einen «Skandal» nannte «Spurs»-Trainer Harry Redknapp die 2:0-Entscheidung durch Nani (84.), nachdem Nemanja Vidic United in Front gebracht hatte (30.). Nani profitierte davon, dass sich Tottenhams Keeper Heurelho Gomes in Erwartung eines dann aber gar nicht gegebenen Freistoßes den Ball vorlegte, den Nani nach fragendem Blick zum Schiedsrichter ins «Spurs»-Tor kickte. «Bizarr», kommentierte der schmunzelnde ManU- Trainer Alex Ferguson.