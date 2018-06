München (dpa) - Bei Sonnenschein, aber auch viel Wind haben mehrere tausend Windersportler am Wochenende die Skisaison auf der Zugspitze eingeläutet. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag kamen jeweils um die 2000 Bergsportler auf Deutschlands höchsten Berg, um im Schnee ihre ersten Schwünge zu ziehen.

Martin Hurm, Betriebsleiter der Bayerischen Zugspitzbahn, zeigte sich am Sonntag zufrieden: «Es läuft wunderbar. Die Gäste sind zufrieden, also sind wir zufrieden.» Auch eine Sprecherin der Bahn sprach von einem «Saison-Auftakt nach Maß».

Einige Alpin-Sportler ließen sich allerdings anscheinend von den Sturmwarnungen für die Zugspitze abschrecken: Insgesamt waren die Besucherzahlen unterdurchschnittlich für die Zugspitze. «An guten Tagen haben wir bis zu 3000 Besucher», sagte Hurm. Wegen Stürmen mit bis zu 90 Stundenkilometern im Skigebiet mussten zwei Lifte geschlossen werden. Die Zugspitze startete als erstes Deutsches Skigebiet die Skisaison.