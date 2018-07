Berlin (dpa) - Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin profitiert von einer anziehenden Nachfrage und hat so im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert.

Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 1,241 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Sonntag in Berlin mitteilte. Eingerechnet wurden darin auch übernommene Anteile an Niki und Tuifly.

Bereinigt um diese Akquisitionen lag das Plus bei fünf Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg im dritten Quartal von 118,0 auf 171,7 Millionen Euro, das Nettoergebnis legte von 95,2 auf 135,9 Millionen Euro zu, auch bereinigt gab es Zuwächse. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 20 Prozent im Vorquartal auf 22 Prozent im dritten Quartal; die Nettoverschuldung hat Air Berlin im selben Zeitraum von 493 Millionen Euro auf 438 Millionen Euro reduziert. Detaillierte Informationen zum dritten Quartal will das Unternehmen am 18. November im Internet veröffentlichen.