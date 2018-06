Braunschweig (dpa) - Nun gilt wieder die Normalzeit: In Deutschland und weiten Teilen Europas sind in der Nacht um Punkt 3.00 Uhr die Zeiger um eine Stunde auf 2.00 Uhr zurückgestellt worden. Bereits vor Wochen hatte die Physikalisch- Technische Bundesanstalt den Zeitsender in Mainflingen bei Frankfurt/Main entsprechend programmiert. Mit einer Reichweite von 2000 bis 2500 Kilometern erreichte das Signal des Senders Funkuhren in fast ganz Europa. Alle anderen Uhren müssen per Hand umgestellt werden. Nun bleibt es morgens länger hell und abends wird es früher dunkel.

