Minsk (dpa) - Bei einer schweren Explosion in einem Sägewerk in Weißrussland sind mindestens elf Menschen getötet und neun weitere Arbeiter verletzt worden. Zu dem Unfall kam es bereits vor einigen Tagen in der Stadt Pinsk südwestlich der Hauptstadt Minsk. Auslöser waren laut Polizei vermutlich Holzstaub-Ablagerungen. Zwei Arbeiter wurden demnach sofort getötet, neun weitere starben im Krankenhaus. In ehemaligen Sowjetrepubliken kommt es wegen Verstößen gegen die Brandschutzverordnung immer wieder zu schweren Unfällen.

