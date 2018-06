Berlin (dpa) - Die FDP will trotz skeptischer Äußerungen von Kanzlerin Angela Merkel Steuersenkungen in absehbarer Zeit durchsetzen. Fraktionschefin Birgit Homburger sagte dem Berliner «Tagesspiegel», die FDP wolle noch in dieser Wahlperiode durch einen strikten Sparkurs Spielräume schaffen, um Entlastungen für untere und mittlere Einkommensgruppen möglich zu machen. Merkel sieht trotz steigender staatlicher Einnahmen «weiterhin keine Spielräume». Sie sagte im «Spiegel», die Regierung stehe gesetzlich und moralisch in der Pflicht, zunächst die immer noch gewaltigen Schulden abzubauen.

