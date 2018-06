Düsseldorf (dpa) - Endspurt bei der Wahl des neuen CDU-Chefs in Nordrhein-Westfalen: Seit 11 Uhr hat die Partei 139 Wahllokale an Rhein und Ruhr geöffnet. Dort können die Mitglieder direkt abstimmen, wer Nachfolger des bisherigen Landesvorsitzenden Jürgen Rüttgers werden soll - Bundesumweltminister Norbert Röttgen oder Ex- Integrationsminister Armin Laschet. Am Abend will Rüttgers den Sieger bekanntgeben. Das Votum der Basis soll ein Landesparteitag in Bonn am kommenden Samstag formal bestätigen.

