Berlin (dpa) - Nach jahrelangen Debatten will Gesundheitsminister Philipp Rösler eine neue Initiative für mehr Gesundheitsvorsorge starten. Nötig sei eine schlüssige Präventionsstrategie, sagte Rösler der dpa in Berlin. So sollen niedergelassene Ärzte für Prävention besser bezahlt werden. Besonders Hausärzte und Kinderärzte könnten eine zentrale Rolle spielen, so Rösler. Auch die Gesundheitsvorsorge in den Unternehmen will der FDP-Politiker stärken. Die Krankenkassen warnten davor, den Ärzten noch mehr Geld zahlen zu müssen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.