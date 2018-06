Istanbul (dpa) - Terror im Zentrum von Istanbul: Bei einem Selbstmordattentat vor einem Polizeiposten auf dem Taksim-Platz wurden 32 Menschen verletzt. Die Menschen brachten sich in Panik in Sicherheit, während ein Polizist nach der Explosion Schüsse abfeuerte. Wie die türkische Polizei sagt, wollte der Selbstmordattentäter mit seiner Bombe in einen Einsatzwagen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Bundeskanzlerin Angela Merkel verurteilt den Bombenanschlag in Istanbul auf das Schärfste.

