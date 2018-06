Inhalt Seite 1 — Wütender Protest bei Hochtief wegen ACS-Übernahme Seite 2 Auf einer Seite lesen

Essen (dpa) - Mit einem Pfeifkonzert haben mehrere hundert wütende Demonstranten am Montag gegen die geplante Übernahme des größten deutschen Baukonzerns Hochtief durch den spanischen Konkurrenten ACS protestiert.

Während der Hochtief-Aufsichtsrat Konzernchef Herbert Lütkestratkötter demonstrativ den Rücken stärkte, erteilte Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) den Hilferufen des Managers eine Absage. Brüderle wolle sich nicht in den Übernahmekampf beim Baukonzern Hochtief einmischen, hieß es.

Der Minister gehe davon aus, dass Hochtief und der spanische ACS- Konzern vernünftige und faire Gespräche führen würden, sagte ein Sprecher von Brüderle in Berlin. Hochtief hatte beim Kampf gegen eine Übernahme auch auf Unterstützung der Bundesregierung gesetzt, damit «die deutsche Bauindustrie international wettbewerbsfähig bleibt». Der Betriebsrat betonte, man brauche die Unterstützung der Öffentlichkeit und der Politik.

Rückendeckung erhält Hochtief indes von der Landesregierung Nordrhein-Westfalens: «Die geplante Übernahme von Hochtief durch den spanischen Baukonzern ACS ist weder im Interesse des Landes noch der Hochtief-Beschäftigten», sagte Wirtschaftsminister Harry Voigtsberger der «Westdeutsche Allgemeinen Zeitung» (WAZ). «Es müssen jetzt alle Wege geprüft werden, wie sich eine solche Übernahme abwehren lässt.»

In Essen konnten sich die beiden Aufsichtsratsvertreter von ACS nur unter dem Schutz von Sicherheitsleuten den Weg durch die aufgebrachte Menge zu einer Sitzung des Hochtief-Kontrollgremiums bahnen. Die Demonstranten befürchten eine Zerschlagung von Hochtief, sollte ACS seine Pläne umsetzen. Der spanische Großaktionär des Baukonzerns hatte vor gut zwei Wochen überraschend angekündigt, seinen Hochtief- Anteil mit einem Übernahmeangebot an die Aktionäre auf über 30 Prozent zu erhöhen. Anschließend soll dann mit Zukäufen an der Börse die Beteiligung auf über 50 Prozent aufgestockt werden.

ACS bekräftigte dagegen erneut seine freundlichen Absichten bei Hochtief. Hochtief bleibe ein börsennotiertes Unternehmen mit Essen als Firmensitz, hieß es darin. Tarifverträge und die Mitbestimmung der Arbeitnehmer würden vorbehaltlos beachtet. Geplant sei eine Kooperation, die beiden Baukonzernen nütze.

Die beiden ACS-Vertreter Ángel Garcia Altozano und Marcelino Fernández Verdes stellten vor den Mitgliedern des Hochtief- Kontrollgremiums ihr bereits vor gut zwei Wochen angekündigtes Übernahme-Konzept vor. An der eigentliche Sitzung nahmen die beiden dagegen nicht mehr teil. Damit habe man mögliche Interessenkonflikte vermeiden wollen, hieß es in einer Mitteilung von ACS.