Köln (dpa) - Der Berliner Schauspieler Otto Sander (69) erhält den «Deutschen Vorlesepreis 2010» für seine langjährigen Verdienste um die deutsche Sprache. Das teilte die Jury unter Vorsitz von RTL- Chefredakteur Peter Kloeppel in Köln mit.

Der Regisseur und Hörbuchsprecher bekommt den undotierten «Lesewerkpreis» als die höchste Auszeichnung des «Deutschen Vorlesepreises» am 8. Oktober in der Domstadt. Besonders überzeugt habe Sander mit seiner «tiefen Humanität der Darstellungskunst», die sich auch in seinen Hörbüchern für Kinder zeige.

Otto Sander war ab Ende der 70er Jahre durch Filme wie «Die Blechtrommel», «Das Boot» oder «Der Himmel über Berlin» zum international bekannten Kino- und Fernsehstar geworden. Der Deutsche Vorlesepreis zeichnet in sechs Kategorien ehrenamtliche Vorlese- Initiativen aus. Im vergangenen Jahr war der «Lesewerkpreis» an Schauspielerin Andrea Sawatzki gegangen.

www.derdeutschevorlesepreis.de