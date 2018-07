FRANKFURT (dpa-AFX) – Die Zinssenkung der Bank of Japan hat den Euro <EURUS.FX1> am Dienstag wieder über die Marke von 1,37 US-Dollar getrieben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,3703 Dollar, nachdem sie über Nacht bis auf 1,3639 Dollar abgerutscht war. Ein Dollar war 0,7297 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 1,3705 (Freitag 1,3726) Dollar festgesetzt.

Die japanische Notenbank hatte am Morgen im Kampf gegen die Wirtschaftskrise und den starken Yen den Leitzins gesenkt und zudem die Bildung von milliardenschweren Fonds unter anderem zum Ankauf von Anleihen angekündigt. "Die Bank of Japan macht ernst", kommentiert die Commerzbank. Da der Kampf gegen die Deflation ernsthafter geführt werde, wachse zumindest marginal die Erfolgsaussicht.