Stuttgart (dpa) - Der massive Stuttgarter Polizeieinsatz mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Gegner des Bahnprojekts hat ein Nachspiel. Der Innenausschuss des Landtags von Baden-Württemberg berät heute auf Antrag der Opposition über die Vorgänge vom vergangenen Donnerstag.

Am Montagabend protestierten erneut Zehntausende gegen das Projekt. Unterdessen knüpfen die Grünen die Einsetzung eines Schlichters im Konflikt um das umstrittene Milliardenprojekt Stuttgart 21 an Bedingungen.

Voraussetzung sei die von den Gegnern des Projekts seit langem geforderte Unterbrechung der Bauarbeiten. «Ehrliche und glaubwürdige Vermittlung kann und darf sich nicht dem Ziel und Interesse einer der beteiligten Konfliktparteien unterordnen, sondern muss ergebnisoffen sein», sagte Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post» (Dienstag). Ohne Baustopp werde «jeder Vermittler nur zum Feigenblatt der Befürworter». Als möglichen Streitschlichter hatten die Grünen im Stuttgarter Landtag den ehemaligen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler (80) ins Gespräch gebracht.

Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) kündigte an, dass es bis zur Landtagswahl am 27. März 2011 keine weiteren Abrissarbeiten mehr gebe. «Da ist in den nächsten Monaten nichts notwendig, was in irgendeiner Weise provozieren könnte», sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa.

Die Landesumweltministerin Tanja Gönner (CDU) konkretisierte, es werde am Südflügel des Hauptbahnhofs vorerst keine weiteren Abrissarbeiten geben. «Es ist so, dass wir den Südflügel ­ weil es für den Baufortschritt nicht notwendig ist ­ auch so bestehen lassen. Das ist ein Signal», sagte Gönner im ZDF-«heute-journal».

Bei der von den Stuttgarter Oppositionsfraktionen SPD und Grüne beantragten Sondersitzung des Innenausschusses wird Innenminister Heribert Rech (CDU) einen Bericht über die gewalttätigen Auseinandersetzungen um das Bauvorhaben abgeben.

Durch den Einsatz der Polizei waren am vergangenen Donnerstag hunderte Demonstranten verletzt worden. Rech hatte das harte Vorgehen der Beamten damit begründet, diese seien von Stuttgart-21-Gegnern angegriffen worden. Der Innenminister will dem Vernehmen nach Belege für Attacken der Demonstranten auf die Polizei vorlegen.