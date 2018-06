Stuttgart (dpa) - Stuttgarts Polizeipräsident Siegfried Stumpf hat die gewaltsame Räumung des Stuttgart-21-Baufeldes bedauert. «Es tut uns leid, dass das so gelaufen ist», sagte Stumpf am Dienstag in Stuttgart. Die Bilder vom vergangenen Donnerstag täten auch der Polizei weh.

«Wir wollen alles dafür tun, dass dies ein einmaliges Ereignis bleibt.» Dafür müssten aber auch die Demonstranten einen Beitrag leisten, von denen die Aggression ausgegangen sei. Der massive Gegendruck habe die Polizei überrascht und entsetzt. Die Polizei war mit einem Wasserwerfer und Reizgas gegen Demonstranten vorgegangen und hatte Hunderte von ihnen leicht verletzt.