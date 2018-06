Berlin (dpa) - Star-Geiger David Garrett ist mit seinem neuen Album auf Anhieb an die Spitze der deutschen Hitparade gestürmt. Seine Platte «Rock Symphonies» landete als bester Neueinsteiger auf Platz eins der Album-Charts, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control mitteilte.

Die Spitzenreiter der Vorwoche, Linkin Park, rutschten mit «A Thousand Suns» auf Platz zwei ab. Der Brite Eric Clapton zählt neuerdings seine 438. Platzierung in den deutschen Album-Charts, nachdem seine Studio-Platte «Clapton» auf Rang drei vorrückte. Die Österreicherin Christina Stürmer schaffte es aus dem Stand mit «Nahaufnahme» in die Top Ten und belegt Platz sieben. Einen hohen Neueinstieg gab es auch für Alex Max Band und die Platte «We've all been there». Das Album des früheren Frontmannes von The Calling landete auf Platz zwölf.

Bei den Singles hat es Israel Kamakawiwoole posthum mit seinem Hit «Over the Rainbow» auf die Eins geschafft. Sein melancholisches Medley aus «Somewhere Over The Rainbow» und «What A Wonderful World» hatte in der Vorwoche noch auf Platz drei gestanden. Gut läuft auch die LP des 1997 gestorbenen hawaiianischen Sängers, sie steigt neu auf Position 17 der Album-Charts ein.

Die Single-Charts-Spitzenreiter der Vorwoche, Eminem feat. Rihanna, rutschen mit «Love the way you lie» auf die Zwei. Taio Cruz klettert mit «Dynamite» dagegen wieder von Platz vier auf Rang drei.

Für Unheilig gab es diesmal den höchsten Single-Neueinstieg: Die Sieger des Bundesvision Song Contest platzieren sich mit ihrem Gewinner-Song «Unter deiner Flagge» auf Rang 13. Auch die französischen Rapper Sexion d'Assaut landeten mit Désolé (Platz 22) weit vorne.