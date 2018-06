Inhalt Seite 1 — «Ansporn» Lorbeer: Türkei als Start zur Titeljagd Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Lobrede des Bundespräsidenten war gerade verklungen und das Verdienstkreuz noch nicht am Revers, da blickte Joachim Löw schon wieder auf die nächste schwere Aufgabe.

«Ab sofort richtet sich die ganze Konzentration und der Fokus auf die Türkei», sagte der Bundestrainer nach dem fast 90-minütigen Festakt im Schloss Bellevue. Die Auszeichnung für den famosen WM-Auftritt sahen Löw und seine Spieler vor allem als Verpflichtung.

«Wir sind sehr stolz, als junge Mannschaft diesen Preis erhalten zu haben», sagte Kapitän Philipp Lahm. «Das ist ein großer Ansporn. Wir wollen wieder einen Titel nach Deutschland holen - in naher Zukunft», betonte der Münchner nach der Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes an das WM-Team. Löw bekam das Bundesverdienstkreuz am Bande von Bundespräsident Christian Wulff und Überraschungsgast Angela Merkel.

Die Kanzlerin hatte sich den Termin nicht entgehen lassen. So groß ist die Bedeutung der Nationalmannschaft nach dem erst im Halbfinale vom späteren Weltmeister Spanien gestoppten Siegeszug in Südafrika. «Wir wünschen uns, dass wir mit dieser jungen, sympathischen und multikulturellen Mannschaft weiter diese Strahlkraft erzeugen können», sagte Löw.

Dies soll trotz der Personalnöte schon am 8. Oktober im Qualifikations-Knaller gegen die Türkei wieder gelingen. «Wir müssen schon Bestleistung bringen, um sie zu schlagen», weiß der Bundestrainer um die Schwere der Aufgabe - gerade ohne seinen verletzten emotionalen Anführer Bastian Schweinsteiger. «Es ist bitter, weil Bastian ein wichtiger Spieler ist, aber wir haben andere hinten dran, das hat man bei der WM gesehen. Jeder weiß, was zu tun ist auf dem Platz», sagte Lahm.

«Es nutzt nichts zu jammern. Wir werden eine andere gute Möglichkeit finden», sagte Löw zum Ausfall des am Fuß verletzten Münchners. «Wir können ihn nicht eins zu eins ersetzen, aber wir haben schon Spieler, die diese Rolle können», sagte Thomas Müller. «Vielleicht ist es eine kleine Vorentscheidung», betonte der WM- Torschützenkönig mit Blick auf die Türkei-Partie um den Spitzenplatz in der Gruppe A. Toni Kroos ist wie in Südafrika erster Ersatz für die Sechser-Position neben Sami Khedira. Zudem wird Mesut Özil im Spiel gegen das Land seiner Vorfahren zur Schlüsselfigur.

Vor der feierlichen Ordensverleihung im Schloss Bellevue wurde das erste Training überraschend abgesagt. Stattdessen versammelte Löw seinen auf 19 Akteure geschrumpften Kader zu einer Regenerationseinheit im Teamhotel am Potsdamer Platz. Nach den Ausfällen von Schweinsteiger und Marcell Jansen (Infekt) musste auch der Dortmunder Kevin Großkreutz wegen einer Grippe endgültig absagen. Im Herzen der Hauptstadt waren Entspannung und Gespräche angesichts der neuen Situation wichtiger als Ballkontakte.