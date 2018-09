Lebenslang für Times-Square-Bomber in New York

New York (dpa) - Der sogenannte Times-Square-Bomber von New York muss lebenslang in Haft. Fünf Monate nach dem gescheiterten Anschlag wurde Faisal Shahzad in Manhattan in allen zehn Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Amerikaner pakistanischer Abstammung hatte sich in dem Prozess für schuldig bekannt - und dem Westen mit weiteren Anschlägen gedroht. Der damals 30 Jahre alte Shahzad hatte am 1. Mai seinen Wagen mit einer selbst gebauten Bombe auf dem Times Square im Herzen von New York geparkt.

Ringen um Volksentscheid über Stuttgart 21

Stuttgart (dpa) - Seit Wochen fordert die SPD eine Volksabstimmung zu Stuttgart 21 - nun wollen Gegner des umstrittenen Projekts mit einem zusätzlichen Referendum sogar den Landtag auflösen. Sie sammeln Unterschriften, um die Regierung unter Ministerpräsident Stefan Mappus abzulösen. Die oppositionelle SPD will das Bahnprojekt selbst zum Gegenstand eines Volksentscheids machen. Dagegen erklärten Verfassungsrechtler, ein Volksentscheid über ein Gesetz zum Ausstieg aus Stuttgart 21 würde gegen die Landesverfassung verstoßen. Mappus ist bisher nicht bereit, Fehler beim massiven Polizeieinsatz am vergangenen Donnerstag einzuräumen, drückte aber sein Bedauern über die Verletzten aus.

Neuer Honorarrekord für Ärzte - Höhe weiter strittig

Berlin (dpa) - Deutschlands rund 150 000 Kassenärzten ist ein neues Rekordhonorar im kommenden Jahr sicher. Ihr Verdienst steigt nach Angaben der Krankenkassen um mehr als 1 Milliarde auf über 33 Milliarden Euro. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung bestritt diese Steigerung allerdings vehement. Ein Sprecher wies die Darstellung nach dem Ende der gemeinsamen Verhandlungen als «irreführend» zurück. Sicher ist, dass die Mediziner in Bundesländern mit zuletzt geringeren Zuwächsen rund 500 Millionen Euro mehr bekommen sollen.

China wegen Währung unter Gipfel-Druck