Stockholm (dpa) - Gut zwei Wochen nach der Parlamentswahl in Schweden stellt der bisherige Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt sein neues Kabinett vor. Der konservative Politiker will mit einer Minderheitsregierung weiterregieren und gibt im Stockholmer Reichstag auch die Regierungserklärung ab. Bei der Wahl am 19. September hat Reinfeldt trotz eines persönlichen Erfolges mit seiner Mitte-Rechts- Koalition die absolute Mehrheit verloren. Grund: der erstmalige Einzug der rechtspopulistischen Schwedendemokraten in den Reichstag.

