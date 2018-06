Bagdad (dpa) - Die für den 24. Oktober geplante Volkszählung im Irak wird nach Protesten in der Stadt Kirkuk auf den 5. Dezember verschoben. Irakische Medien berichteten, das Kabinett habe den neuen Termin beschlossen. Arabische Familien in der nördlichen Vielvölkerstadt Kirkuk hatten in der vergangenen Woche erklärt, sie seien von kurdischen Kämpfern bedroht worden. Diese hätten gedroht, sie zu töten oder mit Gewalt zu vertreiben, falls sie die Stadt nicht vor der Volkszählung verlassen sollten.

