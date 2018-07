Berlin (dpa) - Die rund 150 000 niedergelassenen Ärzte in Deutschland sollen nächstes Jahr deutlich mehr verdienen. Das ist das Ergebnis der Honorarverhandlungen von Krankenkassen und Ärzten, wie die Nachrichtenagentur dpa in Berlin erfuhr. Am kommenden Montag sollen weitere Details geklärt werden. Die Kassen seien in der Sitzung überstimmt worden, hieß es aus Verhandlungskreisen. In ihrem Gremium kann der unabhängige Sachverständige Jürgen Wasem mit einer Seite stimmen und so den Ausschlag geben, wenn es kein Einvernehmen gibt. Hauptstreitpunkt war die regionale Verteilung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.