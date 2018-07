Berlin (dpa) - Das Ende des letzten deutschen Profi-Radrennstalls Milram ist besiegelt. Teamchef Gerry van Gerwen hatte sich verzweifelt um neue Geldgeber bemüht und zog in der vorigen Woche seinen Antrag auf eine ProTour-Lizenz für 2011 zurück. Das bestätigte der Niederländer der Nachrichtenagentur dpa. Die Verträge mit seinen knapp 60 Angestellten - darunter Fahrer und Betreuer - laufen am 31. Dezember aus. Das 2005 gegründete Team wird damit am 16. Oktober bei der Lombardei-Rundfahrt sein letztes Rennen bestreiten.

