New York (dpa) - Angelina Jolie und ihre Kinder werden für eine Weile in Budapest leben. Dort führt die 35-jährige Filmschauspielerin Regie in einer Liebesgeschichte aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg, während ihr Partner Brad Pitt in Boston den Film «Moneyball» dreht.

Das Hollywood-Paar hat drei adoptierte und drei leibliche Kinder. Nach Angaben des «People»-Magazins müssen die beiden Älteren in Budapest in die Schule gehen. Jolie habe Maddox und Pax zum Unterricht in einer französisch-amerikanischen Schule angemeldet, hieß es. Die beiden Kleineren, Zahara und Shiloh, werden in der gleichen Schule den Kindergarten besuchen. Jolie hatte schon vor elf Jahren den ersten Oscar für ihre Nebenrolle in «Girls, Interrupted» gewonnen. Sie engagiert sich außerdem als UN-Botschafterin des guten Willens für Flüchtlinge in aller Welt.