Leverkusen (dpa) - Das Fußball-Jahr 2010 ist für Nationalspieler Michael Ballack beendet, der 34-Jährige wird erst 2011 wieder spielen können.

«Diese Entwicklung ist sehr bedauerlich. Ich hoffe aber, dass Michael Ballack nach seiner Reha und einer gezielten Vorbereitung zur Rückrunde gestärkt ins Team zurückkehren wird», erklärte Bayer-Cheftrainer Jupp Heynckes in Leverkusen. «Das ist wirklich Pech, aber es ist nicht zu ändern. Michael wird 2011 wieder angreifen», ergänzte Bayer-Sportchef Rudi Völler.

Auch DFB-Teammanager Oliver Bierhoff sprach von einem «weiteren Rückschlag» für den Bayer-Profi. «Wichtig für ihn ist, gedanklich zur Ruhe zu kommen und mit Energie am Aufbau zu arbeiten», betonte Bierhoff. «Was die Nationalmannschaft betrifft, kann er ruhiger sein. Wir haben in der Winterpause keine Spiele.»

Eine neuerliche Untersuchung machte die Dimension von Ballacks Blessur deutlich: Der Bruch des Schienbeinkopfes und die Außenbandverletzung, die sich der 34-Jährige am 11. September im Bundesligaspiel bei Hannover 96 (2:2) zugezogen hat, sind schwerwiegender als angenommen. Der Kapitän der Nationalmannschaft muss voraussichtlich vier bis sechs Wochen eine Schiene tragen, um das betroffene linke Knie zu entlasten.

Der neuerliche Rückschlag wiegt schwer, kommt aber nicht gänzlich unerwartet. «Wie es aussieht, könnte Michael vielleicht schon im Dezember das eine oder andere Spiel bestreiten», hatte Völler noch in der vergangenen Woche vor der Europa-League-Partie bei Titelverteidiger Atlético Madrid (1:1) erklärt. Diese Zielsetzung ist nun Makulatur. Bereits zuvor war klar, dass Ballack auch das letzte Länderspiel der DFB-Auswahl am 17. November in Göteborg gegen Schweden nicht bestreiten kann. Das erste Länderspiel im Jahr 2011 findet am 9. Februar in Dortmund gegen Italien statt.

Völler machte seinem Star Mut für die Zukunft. «Es kam knüppeldick für ihn in den vergangenen Monaten. Aber wir alle sind sicher, dass Michael aufstehen und wieder ganz fit zurückkommen wird», sagte der ehemalige Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Völler: «Er muss das Positive rausziehen und kann sich jetzt ganz gezielt und ohne Druck darauf vorbereiten, im neuen Jahr wieder topfit zur Verfügung zu stehen.»

Unmittelbar nach der Verletzung vom 11. September waren die Bayer-Verantwortlichen noch von einer lediglich sechswöchigen Zwangspause für ihren Rückkehrer ausgegangen, der wegen einer schweren Blessur auch auf die Weltmeisterschaft in Südafrika verzichten musste. Nach seiner Rückkehr ins Bayer-Team absolvierte der 98-malige Nationalspieler lediglich vier Pflichtspiele.