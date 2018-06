Inhalt Seite 1 — Viel Brisanz vor Türken-Hit - Özil gegen «Freunde» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Schier unheimliche Sympathiewerte, vorbildliche Integration - Cheftrainer Joachim Löw aber will sich nur noch mit der nächsten sportlichen Herausforderung beschäftigen.

«Es ist wichtig, dass die Konzentration wieder hochgefahren wird», betonte Teammanager Oliver Bierhoff, nachdem er selbst mit neuen Imagewerten die WM-Nachlese nochmals verlängert hatte. Nie in der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes stand die Nationalmannschaft so für Teamgeist, Begeisterung und Integration, nie waren die Philipp Lahms oder Mesut Özils bekannter unter den fußballinteressierten Bürgern des Landes, ergab eine vom DFB in Auftrag gegebene Studie.

Bundestrainer Löw weiß vor dem heißen EM-Qualifikations-Hit in Berlin gegen die Türkei allerdings auch genau, dass die Umfragezahlen wesentlich mit vom sportlichen Erfolg abhängig sind. Und mit einem hochmotivierten Gegner, einem fehlenden Bastian Schweinsteiger und vielen WM-Spielern ohne Top-Form gibt es einige Probleme, mit denen Löw kämpfen muss. Wer gegen die wie Deutschland in der EM-Gruppe A noch verlustpunktfreien Türken den verletzten Mittelfeldchef Schweinsteiger ersetzen soll, ließ die sportliche Leitung des DFB-Teams weiter offen.

Nahezu 48 Stunden nach dem Eintreffen in Berlin stand das erste Rasentraining an. Alle 19 verbliebenen Akteure des Kaders absolvierten im Amateurstadion von Hertha BSC zunächst einige Lockerungs- und Laufübungen. Zuvor hatten die Fußball-Nationalspieler lediglich Regenerationseinheiten und ein Videostudium im Hotel am Potsdamer Platz betrieben. «Alle, die hier sind, sind gesund», sagte Löw, der vor der Übungseinheit als Zaungast Hertha-Trainer Markus Babbel begrüßte.

«Wir konnten einen Schlussstrich ziehen und blicken jetzt nach vorn. Ab sofort zählt nur noch die EM-Qualifikation», betonte Kapitän Philipp Lahm nach den Ehrungen durch den Bundespräsidenten und einer weiteren internen WM-Nachfeier im Mannschaftskreis. Auch Bierhoff strich heraus: «Die WM ist abgeschlossen, davon können wir jetzt nicht mehr zehren. Es steht ein schweres Spiel an.» Mit einem Sieg gegen die Halbmond-Kicker und einem weiteren «Dreier» vier Tage später im fernen Kasachstan könnte Löw entspannter nach vorn blicken.

Der Bundestrainer begann mit der dataillierten Vorbereitung, die von keinen Nebengeräuschen mehr gestört werden soll. So liegt auch die noch anstehende Verhandlung der Prämien für eine erfolgreiche EM-Qualifikation weiter auf Eis. «Es gibt keinen offiziellen Termin. Auf keinen Fall wird es Gespräche vor dem Türkei- Spiel geben», sagte DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach. Möglicherweise soll es auf der Reise nach Kasachstan in der kommenden Woche erste Gespräche zwischen dem DFB und dem Spielerrat geben.

Im Teamhotel Grand Hyatt am Potsdamer Platz standen statt Prämienpoker die Spielvorbereitung, Gespräche sowie eine Videoanalyse über die Stärken und Schwächen des Kontrahenten an. «Wir wissen, was sie für ein Potenzial haben. Es ist eine sehr starke Mannschaft», warnte Özil, auch wenn Türken-Spielmacher Arda Turan verletzt ausfällt. Für Özil als deutscher Spieler mit türkischen Wurzeln ist die Partie gegen das Heimatland seiner Eltern ein ganz spezielles. «Natürlich ist es ein ganz besonderes, weil ich gegen meine Freunde spiele», sagte der 21 Jahre alte Fan-Liebling.