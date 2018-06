London (dpa) - Die Ratingagentur Fitch stuft die Kreditwürdigkeit Irlands wegen der tiefen Bankenkrise schlechter ein. Die Bonitätsnote für den Inselstaat werde von «A+» auf «AA-» herabgestuft, teilte Fitch am Mittwoch mit.

Zudem sei der Ausblick für die Bewertung (Rating) «negativ», weil die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung wachse. Es droht damit eine weitere Herabstufung. Fitch begründete den Schritt mit den Problemen im irischen Bankensektor.

Vor allem die Kosten für die Rekapitalisierung der Anglo Irish Bank seien für den irischen Staat deutlich höher als bisher erwartet. Irland hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass die bereits mit rund 23 Milliarden Euro gestützte Anglo Irish Bank mindestens weitere sechs Milliarden Euro an Hilfen benötigt.

Das Staatsdefizit werde damit 2010 auf die Rekordmarke von fast einem Drittel der Wirtschaftsleistung steigen. Die irische Notenbank hatte zudem berichtet, dass das Wirtschaftswachstum wohl schwächer als erwartet ausfallen wird.

Die drei großen Ratingagenturen Moody's, Standard & Poor's sowie Fitch haben Irlands Bonität in den vergangenen Monaten schrittweise herabgestuft. Damit wurde für den Inselstaat die Kreditaufnahme teurer. Die Ratingagentur Moody's kündigte bereits am Dienstag an, ihr «Aa2»-Rating für eine Herabstufung der Bonität Irlands zu überprüfen.