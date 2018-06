Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Bank hat mehr als 10 Milliarden Euro neues Kapital eingesammelt. Der übergroße Teil von 99,3 Prozent der 308,6 Millionen jungen Aktien ging zum Stückpreis von 33 Euro an die Eigentümer der Bezugsrechte.

Dies teilte das Institut zum Abschluss der Rekord-Kapitalerhöhung am Mittwoch in Frankfurt mitt. Die übrigen 2,13 Millionen neuen Aktien werden über die Börse verkauft.

Insgesamt nahm die Deutsche Bank 10,2 Milliarden Euro ein. Sie will sich damit fit machen für die geplanten strengeren Eigenkapitalregeln und mit dem größeren Teil von 8 Milliarden Euro die Übernahme der Postbank finanzieren.

Welcher Anteil der jungen Aktien von den bisherigen Anteilseignern übernommen worden ist, kann nicht genau gesagt werden. Marktteilnehmer gehen aber von einer hohen Quote aus. Allen voran hatte der Vorstandsvorsitzende Josef Ackermann seine Bezugsrechte voll wahrgenommen und für rund sechs Millionen Euro neue Aktien des von ihm geleiteten Instituts gekauft. Die Rechte waren auch an der Börse gehandelt worden und erzielten in der Spitze deutlich über 4 Euro pro Kaufrecht.

«Die erfolgreiche Kapitalerhöhung ist ein eindrucksvoller Vertrauensbeweis in die Zukunftsperspektiven der Deutschen Bank», erklärte Ackermann. Die Aktie der Bank gehörte am Mittwoch zunächst zu den Gewinnern im Aktienindex Dax.

Insgesamt hat die Deutsche Bank die größte Kapitalerhöhung ihrer Geschichte gut verkraftet. Der Kurs der Aktie verlor seit den ersten Gerüchten über eine Kapitalerhöhung zwar etwas mehr als zehn Prozent an Wert. Gemessen an dem hohen Volumen - die Aktienzahl der Deutschen Bank steigt immerhin um fast die Hälfte - ist dies Analysten zufolge aber ein geringer Abschlag.