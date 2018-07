Sofia (dpa) - Lothar Matthäus steht bei seinem Debüt als bulgarischer Fußball-Nationaltrainer gehörig unter Druck. «Für uns ist das Spiel gegen Wales wie ein Finale», sagte der 49-Jährige vor der richtungsweisenden Partie in der EM-Qualifikation am 8. Oktober auf der Insel.

«Sollten wir gewinnen, können wir im Kampf um die zwei ersten Plätze zurückkehren. Wenn wir verlieren, entfernen wir uns vom Ziel.» Bulgarien hatte den Start in die Ausscheidung für die Europameisterschaft 2012 gründlich verpatzt: Nach einem 0:4 in England und der 0:1-Heimniederlage gegen Montenegro belegt der WM- Dritte von 1994 mit null Punkten den letzten Platz in der Gruppe G.

Die Absage von Bulgariens bestem Stürmer Dimitar Berbatow von Manchester United macht die Aufgabe von Matthäus noch schwieriger. Trotzdem gibt sich der deutsche Rekord-Nationalspieler vor dem Spiel gegen die kampfstarken Briten überzeugt, dass «wir mit den vorhandenen Spielern siegen können». «Wir reisen nach Wales mit der Überzeugung, dass wir siegen können», bekräftigte er. «Mit diesem Team können wir in jeder Situation reagieren.» Als bisher «positiv» bewertete Matthäus das Klima im Lager des früher häufig zerstrittenen Kaders.

Nach zwei Wochen im Land spricht Lothar Matthäus inzwischen mindestens zwei Worte in der Landessprache. «Pak» (nochmal) und «druga» (noch eine Runde) sind nach Presseberichten die ersten bulgarischen Worte, die er bereits während des Trainings gebraucht. Seine Anweisungen gibt Matthäus allerdings auf Deutsch. Übersetzt werden sie vom Assistenten Zanko Zwetanow.

Das erste Trainingslager in Bulgarien hielt Matthäus in einem Hotel in Prawez ab - dem Geburtsort des einstigen kommunistischen Diktators Todor Schiwkow, rund 60 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Sofia. Dort wohnte Matthäus in einem Appartement. Für die Spieler gab es nach Medienberichten Zweibett-Zimmer.

«Lothars Enthusiasmus ist ansteckend für die Nationalspieler, die sich beim Training sehr bemühen», beschrieb die auflagenstarke Zeitung «24 Tschassa» die ersten Trainingseinheiten unter der Regie des Deutschen, dessen Vertrag bis zum Ende der EM-Qualifikation läuft. Verbandschef Borislaw Michailow lobte Matthäus: «Er hat die richtigen Eigenschaften und ich glaube, dass er es schafft.»