THW Kiel jagt Berlin - Löwen mit Zittersieg

Leipzig (dpa) - Der THW Kiel bleibt in der Handball-Bundesliga dem spielfreien Tabellenführer Füchse Berlin dicht auf den Fersen. Nur drei Tage nach dem kräftezehrenden Remis in der Champions League gegen den FC Barcelona besiegte der Titelverteidiger am Mittwoch Frisch Auf Göppingen mit 39:24 (20:15). Durch den sechsten Sieg im siebten Spiel rückte der deutsche Rekordmeister auf Platz zwei vor. Mit ebenfalls 12:2 Punkten rangiert dahinter der HSV Hamburg, der beim DHC Rheinland dank des treffsicheren Nationalspielers Michael Kraus (8) einen 32:22 (17:10)-Kantersieg landete.

0:3 gegen Brasilien: Volleyballer verpassen Halbfinale

Rom (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben bei der Weltmeisterschaft in Italien den Sprung ins Halbfinale klar verpasst. Das junge deutsche Team war am Mittwoch beim 0:3 (17:25, 20:25, 19:25) im entscheidenden Spiel gegen Weltmeister Brasilien chancenlos und muss damit weiter auf die erste Medaille seit dem WM-Gold 1970 für die DDR warten. In der einseitigen Partie mussten die deutschen Männer in jeder Phase die Überlegenheit des Titelverteidigers anerkennen und erlebten am Ende eine wahre Lehrstunde. Für die deutsche Auswahl, die sich mit dem besten WM-Abschneiden seit 36 Jahren trösten darf, geht es nun nur noch um Platz fünf.

IAAF: Sechs Monate Sperre für Sprinterin Fraser

Monaco/Berlin (dpa) - Sprint-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser ist vom Leichtathletik-Weltverband IAAF für sechs Monate bis zum 7. Januar 2011 gesperrt worden. Die 23 Jahre alte Jamaikanerin war nach dem Diamond-League-Meeting am 23. Mai in Shanghai positiv auf das verbotene Schmerzmittel Oxycodon getestet worden. Die IAAF reduzierte die ursprüngliche Zwei-Jahres-Sperre der Weltmeisterin auf Antrag des jamaikanischen Verbandes JAAA. Der Weltverband veröffentlichte das reduzierte Strafmaß am Mittwoch auf seiner Webseite.

Kabinett ebnet Weg für Münchner Olympia-Bewerbung