Wiesbaden (dpa) - Häuslebauer müssen tiefer in die Tasche greifen. Die Baukosten für ein neues Wohnhaus in Deutschland lagen im August 2010 um 1,2 Prozent über den Werten des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

Im Mai hatte der Anstieg im Jahresvergleich noch 1,0 Prozent betragen. Die Kosten für Rohbau und Ausbau stiegen binnen eines Jahres zum August um jeweils 1,3 Prozent. Die Gerüstbauer setzten 3,5 Prozent höhere Preise durch, bei Zimmer- und Holzbauarbeiten sowie Klempnerarbeiten gab es je ein Plus von 3,2 Prozent.

Ebenfalls kletterten die Preise für Heizungen um 2,7 Prozent, für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden um 1,6 Prozent sowie für Putz und Stuck um 0,3 Prozent in die Höhe. Günstiger wurden hingegen Stahlbauarbeiten um 1,3 Prozent.

Bürogebäude und gewerbliche Betriebsgebäude bauen zu lassen, wurde gegenüber August 2009 um jeweils 1,3 Prozent teurer. Im Straßenbau stiegen die Preise um 0,8 Prozent. Für die Statistik werden alle drei Monate etwa 5000 Bauunternehmen nach vertraglich vereinbarten Preisen für derzeit 186 ausgewählte Bauleistungen befragt.

