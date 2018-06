Potsdam (dpa) - Nach dem schweren Unfall eines polnischen Reisebusses bei Berlin gibt es ein 14. Todesopfer. Eine 35-jährige Frau, die seit dem Unfall um ihr Leben gekämpft hat, ist heute in Brandenburg an der Havel gestorben. Der Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums zufolge sind die Kopfverletzungen der Frau zu schwer gewesen. Die Ärzte der Klinik kämpfen um das Leben einer weiteren schwer verletzten Frau. Ihr Zustand sei aber stabil. Bei dem Unfall am 26. September am Schönefelder Kreuz sind damit insgesamt 14 Menschen getötet und 38 verletzt worden.

