Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat die Rolle der Deutschstämmigen in Amerika gewürdigt. Sie hätten stark zur Entwicklung des Landes und zu dessen Führungsrolle in Sachen Unternehmergeist beigetragen, sagte Obama zum alljährlichen Deutsch- Amerikanischen Tag. Der «German-American Day» wird in den USA jährlich am 6. Oktober begangen. Damit sollen traditionell die Leistungen der deutschen Einwanderer beim Aufbau Amerikas gewürdigt und die Beziehungen der beiden Länder gestärkt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.