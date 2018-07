Mannheim (dpa) - Im Vergewaltigungsprozess gegen Jörg Kachelmann sollen heute weitere Zeugen gehört werden. Voraussichtlich werden Ex- Freundinnen des Wetterexperten gehört. Am Montag hatte das Mannheimer Landgericht den Vater des mutmaßlichen Opfers befragt, zudem sagte eine 23-jährige Ex-Freundin Kachelmanns aus. Das Gericht hatte in beiden Fällen die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Kachelmann ist angeklagt, seine langjährige Geliebte mit einem Messer bedroht und vergewaltigt zu haben.

