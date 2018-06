Rostock (dpa) - Bei einem Busunfall in Rostock sind 19 Schüler leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 31-jähriger Fahrradfahrer an einem Fußgängerüberweg plötzlich die Straße gekreuzt. Der Busfahrer musste so heftig bremsen, dass mehrere Insassen des hauptsächlich mit Schülern besetzten Linienbusses durch das Fahrzeug geschleudert wurden. Sie zogen sich Prellungen oder Schürfwunden zu. Alle Schüler wurden zur Kontrolluntersuchung in eine Klinik gebracht.

